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En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı

En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı

Son dönemin dijital platformların yükselişe geçmesinin ardından en pahalı Türk dizisi ortaya çıktı.

En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı

Yerli diziler, dijital platformların Türkiye pazarına girmesiyle birlikte yeni adresler buldu. Netflix'le başlayan bu akım Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus ve HBO Max ile devam ediyor.

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En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı

Dünyaca ünlü markaların sinema ve dizi piyasasına girmesiyle birlikte yapımların maliyetleri de merak konusu oldu.

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En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı

Gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'en pahalı dizi'yi takipçileriyle paylaştı.

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En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı

Koloğlu, en pahalı yerli dizinin Netflix’in orijinal yapımı Kulüp olduğunu belirterek, “Kulüp dizisi; en pahalı yerli dizi!" ifadelerini kullandı.

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