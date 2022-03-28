En pahalı Türk dizisi belli oldu! Netflix BluTV Amazon Exxen'i geçti: Bölüm başı maliyetini duyan inanamadı
Son dönemin dijital platformların yükselişe geçmesinin ardından en pahalı Türk dizisi ortaya çıktı.
Yerli diziler, dijital platformların Türkiye pazarına girmesiyle birlikte yeni adresler buldu. Netflix'le başlayan bu akım Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus ve HBO Max ile devam ediyor.
Dünyaca ünlü markaların sinema ve dizi piyasasına girmesiyle birlikte yapımların maliyetleri de merak konusu oldu.
Gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'en pahalı dizi'yi takipçileriyle paylaştı.
Koloğlu, en pahalı yerli dizinin Netflix’in orijinal yapımı Kulüp olduğunu belirterek, “Kulüp dizisi; en pahalı yerli dizi!" ifadelerini kullandı.