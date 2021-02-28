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En özel anını sansürledi! 'Deli oluyorum' deyip Şeyma Subaşı paylaştı

Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından sevgilileriyle sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı aşkıyla özel anlarını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde direk dansı yaptığı anları paylaşan Şeyma Subaşı büyük ses getirmişti. Subaşı, sağlığına ve sporuna dikkat ettiğini takipçilerine göstermek istemesi bazı takipçilerinin tepkisini çekmişti.

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Subaşı'nın paylaşımlarında öne çıkan detaylar bu olmamıştı. Subaşı'nın iç çamaşırı giymemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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Subaşı'nın pozlarına "Her yerini aç ve rahatla...", "İnsan böyle pozlar verirken çocuğundan utanır.", "Hiç giyinmeseydin." yorumları gelmişti.

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Instagram'da üç milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi iş insanı Mohammed Alsaloussi ile aşk dolu pozlarını yayınlamaya devam ediyor.

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