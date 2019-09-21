En mutlu günü son günü oldu! Gelin arabasındaki yazı yürek burktu

Damat boğazından bıçaklandı

Kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla boğazı kesilen damat ile darp edilen ve bıçaklanan annesi ağır yaralandı. Yaralı damat ve annesi olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan damat, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. En mutlu günü son günü olan damadın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Damadın annesinin ise hastanede tedavisi sürüyor.