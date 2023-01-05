En kallavisi şimdi geldi! Sigaraya 4 lira birden zam geldi işte yeni fiyatlar
Sigaraya zam mı geldi sorusu bugünün konusu oldu. 3 Ocak Salı günü TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkol ve sigara ÖTV artışı belli oldu. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sigara zammı hayırlı olsun 4 tl zam geçişi oldu" ifadelerini kullandı. Peki sigara fiyatları ne oldu? 5 Ocak yeni sigara fiyatları zamlı listesi
Alkol ve sigara fiyatları 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle sigaraya yapılacak zam da gündeme geldi. Geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde yapılan tüm zamların ardından sene başına göre sigarada yüzde 70’e yakın zam gerçekleşti. ÖTV artışının açıklanmasıyla da sigaraya zam gelecek mi sorusu sorgusu sıklaştı. Şarap, rakı ve bira başta olmak üzere alkollü içeceklere ve sigaraya ÖTV zammı geldi. Peki, yeni yılda alkol ve sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? İşte, detaylar...
Sigaraya zam gelecek mi?
Sigara ve alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle bu ürünlere zam geliyor. Sigaranın 29.5 lira olan en ucuz fiyatı ÖTV'nin 6 aylık Yİ-ÜFE kadar yani yüzde 22.28 artırılması sonucunda 32 liraya çıkacak.
Habertürk'ten Rahim Ak, ÖTV zammı sonra sigara ve alkol zammı ile ilgili detayları aktardı:
Sigarada yüzde 63 olan nispi vergiye dokunulmazken asgari maktu vergi 0,7916 liradan 0.9680 liraya çıktı. Böylece 20 adet sigara bulunan 1 paket sigaranın asgari maktu vergisi 19,36 liraya ulaştı. ÖTV toplam 0,9618 liralık asgari vergi ile birlikte 20.32 liraya çıktı. Sigarada ikinci bir kriter satış fiyatının yüzde 63'ünün asgari maktu tutarı aşamaması. Böylece en ucuz sigara fiyatı 30.73 liranın altına inemeyecek. KDV ve artan maliyetlerle ile birlikte bu rakam 32 liraya kadar çıkacak.
BİRAYA 3 ŞARABA 4,3 LİRA ZAM
ÖTV yüzde 22,28 artınca bira fiyatı 3 lira zamlanarak 50 cl'lik bir kutu bira fiyatı 28 liradan 31 liraya çıktı. Şarap fiyatı da 4,3 lira yükselerek 114.3 liraya ulaştı. Biranın ÖTV tutarı şu anda 4,40 liradan 5,39 liraya ulaştı. Birada vergiyi hesaplamak için bu rakamı alkol derecesi olan 5 ile çarpıyoruz. Tabii bu fiyata bir de KDV ekleyeceğiz. Verginin vergisi mi olur demeyin. Aynen öyle oluyor.