En kallavisi şimdi geldi! Sigaraya 4 lira birden zam geldi işte yeni fiyatlar

Sigaraya zam gelecek mi?

Sigara ve alkollü içeceklerde 6 ayda bir yurtiçi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) kadar artırılan otomatik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle bu ürünlere zam geliyor. Sigaranın 29.5 lira olan en ucuz fiyatı ÖTV'nin 6 aylık Yİ-ÜFE kadar yani yüzde 22.28 artırılması sonucunda 32 liraya çıkacak.

Habertürk'ten Rahim Ak, ÖTV zammı sonra sigara ve alkol zammı ile ilgili detayları aktardı: