En kadersiz kentimiz dedi felaketi duyurdu 8 büyüklüğünde çok daha yıkıcı olacak
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili etkilemiş ve on binlerce insan hayatını kaybetmişti. Depremlerden en çok etkilenen illerden olan ve geçtiğimiz günlerde 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşan Hatay'da da acı olaylar yaşanmıştı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, katıldığı canlı yayında Hatay bölgesi için uyarıda bulundu. Pampal, Hatay'ı bir büyük depremin daha beklediğini ve tehlikenin yaklaştığını söyledi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından 11 şehrimiz etkilenmiş, AFAD'ın verdiği son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 374 olmuştu.
Depremlerden en çok etkilenen şehirlerden olan Hatay'da da acı tabloyla karşı karşıya kalınmıştı. Hatay, geçtiğimiz günlerde de 6.4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşamıştı.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Süleyman Pampal, tv100'de katıldığı Eşit Ağırlık programında Hatay ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Hatay'ın dahil olduğu bölge ile ilgili uyarılarda bulunan Pampal, 8'e varan büyüklükte bir depremin beklendiğini söyledi.
"Bana kalırsa acele etmek çok doğru olmaz. Yani gerekli çalışmaları yapıp, her şeyi hazırlayıp, hiç olmazsa bundan sonraki depremlerde bir de şunu söyleyeyim, lütfen atlamamak lazım. Şimdi bu bölgelerde depremzedeler tabi ki evsizler. Bir an önce barınma ihtiyaçları var ama artık buralarda bu türden büyük depremler olmayacak.