En kadersiz kentimiz dedi felaketi duyurdu 8 büyüklüğünde çok daha yıkıcı olacak

"Bana kalırsa acele etmek çok doğru olmaz. Yani gerekli çalışmaları yapıp, her şeyi hazırlayıp, hiç olmazsa bundan sonraki depremlerde bir de şunu söyleyeyim, lütfen atlamamak lazım. Şimdi bu bölgelerde depremzedeler tabi ki evsizler. Bir an önce barınma ihtiyaçları var ama artık buralarda bu türden büyük depremler olmayacak.