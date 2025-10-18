"En iyi turizm köyleri" listelendi! Türkiye'den de 4 köy var

"KIRSAL TURİZMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'den 4 köyün dünyanın en iyileri arasında olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."