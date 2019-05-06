En iyi çay demleme nasıl yapılır şampiyon yarışmacı sırrını açıkladı

Karadeniz kadınlarının çayın demlemesinin daha önemli olduğunu düşündüğünü belirten Kondakçı, “Herhangi bir çayı misafirimizin masasına bırakamayız. Bizde çay kültürü farklıdır. Bizim memleketimize gelen insanlar bizim çok iyi çay demlediğimizi bilerek geliyorlar. Çay, memleketimizin ve Rize’mizin en önemli değerlerinden biridir. Kahvaltıda başlayarak günümüzün her saatinde çay yanımızdadır. Çayın her zaman iyi ve mükemmel olmasına dikkat ederiz. Çayla doğduk, çayla büyüdük, çayla yaşıyoruz. Bu yüzden çay bizim için çok değerlidir.” ifadelerine yer verdi.