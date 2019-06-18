En ince çerçeveli bilgisayar Zenbook S13 tanıtıldı işte özellikleri

Yeni ve etkili soğutma çözümlerinin de bu cihazda sunulduğunun öne çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, “Bunlardan en önemlisi olarak ergo-lift tasarım öne çıkıyor. Normal kullanımda yazma rahatlığı için 135 derecelik bir açıyla klavyeyi kaldırarak bilgisayarı daha rahat bir yazma pozisyonuna getirdiği ve bu tasarımın altta oluşturduğu hava boşluğu ile aynı zamanda soğutmayı destekliyor. Bu durum cihazın ses performansına da katkı sağlıyor” denildi.