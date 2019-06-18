En ince çerçeveli bilgisayar Zenbook S13 tanıtıldı işte özellikleri
Tayvanlı teknoloji devi ASUS, ekran gövde oranı yüzde 97 olan ve markasının en ince çerçeveli bilgisayarı olmaya hak kazanan Zenbook S13'ü (UX392) duyurdu.
Yeni Zenbook S13'ü duyuran markanın yaptığı açıklamada, cihazın sadece 1.1 kg ağırlığında ve 12.9 milimetre inceliğinde olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca yapılan açıklamada yetkililer, bu seride ekran kalitesi açısından son kullanıcıya gerçeğe en yakın deneyimi sunduğunun altını çizdi. Açıklamada ekran ile ilgili verilen detaylı bilgiler şu şekilde ifade edildi:
Zenbook S13’ün FHD yansımayan ve geniş görüş açısına sahip bir ekran sunduğu ve aynı zamanda bu ekranın 400nits ve NTSC: yüzde 72 gibi değerlere sahip olduğu yönünde. Bu sayede renkleri en doğru şekilde yansıtmasına olanak sağlayıp görüntünün kalitesini oldukça yukarıya çekiyor.”
Yeni ve etkili soğutma çözümlerinin de bu cihazda sunulduğunun öne çıktığı bilgisinin yer aldığı açıklamada, “Bunlardan en önemlisi olarak ergo-lift tasarım öne çıkıyor. Normal kullanımda yazma rahatlığı için 135 derecelik bir açıyla klavyeyi kaldırarak bilgisayarı daha rahat bir yazma pozisyonuna getirdiği ve bu tasarımın altta oluşturduğu hava boşluğu ile aynı zamanda soğutmayı destekliyor. Bu durum cihazın ses performansına da katkı sağlıyor” denildi.
Parmak izi özelliği: Şirket yetkilileri, diğer bir artı teknoloji olanağı sunduğunu belirttiği yeni Zenbook S13’ün Windows Hello özelliği sayesinde son kullanıcının klavyede şifre yazmasına gerek kalmadan tek bir dokunuş ile parmak izi okutabildiğini ve bu sayede bilgisayarı açmak için en güvenli ve kolay çözümü sunduğunu belirtti.