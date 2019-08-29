En hızlı kadın namı vardı! Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekorunu kıracakken öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
En hızlı kadın namı vardı! Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekorunu kıracakken öldü

Pistlerin en hızlı kadını olarak tanımlanan Jessi Combs (39), karada hız rekorunu kırmaya çalışırken kaza yaptı ve olay yerine hayatını kaybetti.

En hızlı kadın namı vardı! Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekorunu kıracakken öldü - Sayfa 1

ABD’li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

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En hızlı kadın namı vardı! Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekorunu kıracakken öldü - Sayfa 2

Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve ‘4 teker üzerindeki en hızlı kadın’ olarak biliniyordu.

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En hızlı kadın namı vardı! Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekorunu kıracakken öldü - Sayfa 3

Oregon eyaletindeki Alvord Çölü’nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combs’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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En hızlı kadın namı vardı! Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekorunu kıracakken öldü - Sayfa 4

Combs, 2013’te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

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