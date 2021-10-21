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'En güzel büyükelçi'! Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

'En güzel büyükelçi'! Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

Dünyanın en güzel büyükelçisi olarak gösterilen Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı.

'En güzel büyükelçi'! Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atanan Natalya Poklonskaya, diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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'En güzel büyükelçi'! Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

Paylaşımın altındaki yorumlarda birçok kişi Poklonskaya’ya yeni görevinde başarılar dilerken, bazıları “En güzel büyükelçi” yorumunu yaptı.

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'En güzel büyükelçi'! Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

Daha önce, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Poklonskaya'yı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçisi olarak atamıştı.

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'En güzel büyükelçi'! Poklonskaya’dan diplomatik üniformalı ilk fotoğraf

Atamasıyla ilgili konuşan Poklonskaya, büyükelçi olarak atanmış olmaktan memnun olduğunu, Dışişleri Bakanlığı ve ona bağlı Diplomasi Akademisi’ndeki staj ve kursları tamamladığını söyledi.

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