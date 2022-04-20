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En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bünyesindeki Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) yayınlandı. Rapora göre en gelişmiş ilçeler belli oldu.

En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki  illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

İşte Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri...

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En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

30. Denizli / Merkezefendi - 2,375

231
En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382

331
En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423

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