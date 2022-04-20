En gelişmiş ilçeler listesine bakın! Zirvedeki ilçe şaşırttı: Ankara İstanbul İzmir Bursa Konya Antalya

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

İşte Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri...