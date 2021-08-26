En fazla vakanın bulunduğu ikinci il! Diyarbakır'da ne maske var ne mesafe

Hastanelere yansıyan çok sayıda hasta yatışı gerektiren vakalarla karşı karşıyayız. Ne yazık ki bu vakaların bir kısmı yaşama veda etmek durumunda kalıyor. En önemli şey de hastanelerde hem yatan hem de vefat edenlerin birçoğu aşısız olan kişilerden oluşmaktadır. Aynı zamanda şu algıyla da karşı karşıyayız. 'Aşılandık ve bu süreç bitti' gibi bir algıyla karşılaşıyoruz. Bu da çok doğru değil.