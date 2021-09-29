En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var
Kripto para piyasasını inceleyen bir araştırma şirketi en fazla kripto para yatırımcıya sahip ülkelerin listesini açıkladı. Listede Türkiye de bulunuyor.
Dünya genelinde kripto para yatırımcısı sayısı 500 milyonun üzerine çıktı. Triple A adındaki bir araştırma firması yatırımcıların sayısını ülkelere göre sıraladı.
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NTV'de yer alan habere göre Hindistan'da kripto yatırıcımcısı sayısı 100 milyonu aştı. Böylece ilk defa bir ülkede 100 milyonu aşkın kripto yatırımcısı oldu.
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Hindistan 100,740,320
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ABD 27,491,810
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