BIST 1.394
DOLAR 8,86
EURO 10,34
ALTIN 495,99

En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var

En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var

Kripto para piyasasını inceleyen bir araştırma şirketi en fazla kripto para yatırımcıya sahip ülkelerin listesini açıkladı. Listede Türkiye de bulunuyor.

En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var

Dünya genelinde kripto para yatırımcısı sayısı 500 milyonun üzerine çıktı. Triple A adındaki bir araştırma firması yatırımcıların sayısını ülkelere göre sıraladı. 

122
En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var

NTV'de yer alan habere göre Hindistan'da kripto yatırıcımcısı sayısı 100 milyonu aştı. Böylece ilk defa bir ülkede 100 milyonu aşkın kripto yatırımcısı oldu. 

222
En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var

Hindistan 100,740,320

322
En fazla kripto para yatırımcısı bulunan ülkeler! Hindistan 100 milyonu aştı listede Türkiye de var

ABD 27,491,810

422