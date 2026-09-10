En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde
En fazla izin kullanan ülkeler belli oldu. İlk üçte yer alan İslam ülkeleri ise dikkatleri üzerine çekti. Peki en çok ücretli izin kullanan ülkeler hangileri? İşte listenin tamamı...
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BİR YIL İÇİNDE KULLANDIKLARI İZİN ŞAŞIRTTI!
Çalışanların yıl içinde kullandığı izin süreleri ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde uzun tatiller çalışma hayatının doğal bir parçasıyken, bazı yerlerde izin süreleri daha sınırlı kalıyor.
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İLK ÜÇ ÜLKE İZİNE DOYMUYOR!
Yapılan araştırmalar, yıllık izin konusunda dikkat çeken farkları ortaya koydu. İşte çalışanların en fazla izin kullandığı ülkeler ve dünya sıralamasındaki yerleri...
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İŞTE EN FAZLA İZİN KULLANAN ÜLKELER!
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MİKRONEZYA
9 GÜN
4 19
ABD
10 GÜN
5 19
MEKSİKA
14 GÜN
6 19
ÇİN
16 GÜN
7 19
TAYVAN
17 GÜN
8 19
NİJERYA
17 GÜN
9 19
TUNUS
18 GÜN
10 19
TAYLAND
19 GÜN
11 19
ŞİLİ
20 GÜN
12 19
BREZİLYA
21 GÜN
13 19
FİLİSTİN
22 GÜN
14 19
KÜBA
22 GÜN
15 19
VİETNAM
23 GÜN
16 19
PARAGUAY
24 GÜN
17 19
ÖZBEKİSTAN
25 GÜN
18 19
TRİNİDAD
26 GÜN
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