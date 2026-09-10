En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde

En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde

En fazla izin kullanan ülkeler belli oldu. İlk üçte yer alan İslam ülkeleri ise dikkatleri üzerine çekti. Peki en çok ücretli izin kullanan ülkeler hangileri? İşte listenin tamamı...

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 1

BİR YIL İÇİNDE KULLANDIKLARI İZİN ŞAŞIRTTI!

Çalışanların yıl içinde kullandığı izin süreleri ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde uzun tatiller çalışma hayatının doğal bir parçasıyken, bazı yerlerde izin süreleri daha sınırlı kalıyor.

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 2

İLK ÜÇ ÜLKE İZİNE DOYMUYOR!

Yapılan araştırmalar, yıllık izin konusunda dikkat çeken farkları ortaya koydu. İşte çalışanların en fazla izin kullandığı ülkeler ve dünya sıralamasındaki yerleri...

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 3

İŞTE EN FAZLA İZİN KULLANAN ÜLKELER!

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 4

MİKRONEZYA

9 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 5

ABD

10 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 6

MEKSİKA

14 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 7

ÇİN

16 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 8

TAYVAN

17 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 9

NİJERYA

17 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 10

TUNUS

18 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 11

TAYLAND

19 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 12

ŞİLİ

20 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 13

BREZİLYA

21 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 14

FİLİSTİN

22 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 15

KÜBA

22 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 16

VİETNAM

23 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 17

PARAGUAY

24 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 18

ÖZBEKİSTAN

25 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde - Resim: 19

TRİNİDAD

26 GÜN

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En fazla izin kullanan ülkeler