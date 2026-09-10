En fazla izin kullanan ülkeler açıklandı! Birinci ülke resmen hep tatilde

BİR YIL İÇİNDE KULLANDIKLARI İZİN ŞAŞIRTTI!

Çalışanların yıl içinde kullandığı izin süreleri ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde uzun tatiller çalışma hayatının doğal bir parçasıyken, bazı yerlerde izin süreleri daha sınırlı kalıyor.