En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı

TÜRKİYE GENELİNDE EVLENENLERİN SAYISI ORTAYA ÇIKTI!

Türkiye’de evlilik, sadece iki insanın hayatlarını birleştirmesi değil; aynı zamanda kültürel, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin de bir yansımasıdır. Her yıl on binlerce çift, hayatlarını birleştirme kararı alırken, bu kararın coğrafi dağılımı da dikkat çekici farklılıklar gösteriyor.