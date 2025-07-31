En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı
Türkiye genelinde en fazla evliliğin gerçekleştiği iller açıklandı. Peki bu iller arasında birinci hangisi oldu? İşte bir yıl içerisinde en fazla evliliğin olduğu iller...
TÜRKİYE GENELİNDE EVLENENLERİN SAYISI ORTAYA ÇIKTI!
Türkiye’de evlilik, sadece iki insanın hayatlarını birleştirmesi değil; aynı zamanda kültürel, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin de bir yansımasıdır. Her yıl on binlerce çift, hayatlarını birleştirme kararı alırken, bu kararın coğrafi dağılımı da dikkat çekici farklılıklar gösteriyor.
EN FAZLA EVLİLİK HANGİ İLDE GERÇEKLEŞTİ?
TÜİK bir yıl içinde en fazla evlenen illeri açıkladı.
Evlilik oranlarının yüksek olduğu şehirlerde genellikle geleneksel aile yapısının güçlü olduğu, genç yaşta evlenmenin yaygınlaştığı ve toplumsal baskının etkili olduğu gözlemleniyor.
İŞTE EN FAZLA EVLİLİĞİN OLDUĞU İLLER!
TUNCELİ
BAYBURT
ARDAHAN
GÜMÜŞHANE
IĞDIR
ÇANKIRI
KİLİS
BARTIN
SİNOP
BİLECİK
ERZİNCAN
KARS
KARABÜK
BİNGÖL
KIRŞEHİR
KARAMAN
HAKKARİ
RİZE
KIRIKKALE
BOLU