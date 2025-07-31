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En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı

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En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı

Türkiye genelinde en fazla evliliğin gerçekleştiği iller açıklandı. Peki bu iller arasında birinci hangisi oldu? İşte bir yıl içerisinde en fazla evliliğin olduğu iller...

En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı - Resim: 1

TÜRKİYE GENELİNDE EVLENENLERİN SAYISI ORTAYA ÇIKTI!

 Türkiye’de evlilik, sadece iki insanın hayatlarını birleştirmesi değil; aynı zamanda kültürel, ekonomik ve toplumsal dinamiklerin de bir yansımasıdır. Her yıl on binlerce çift, hayatlarını birleştirme kararı alırken, bu kararın coğrafi dağılımı da dikkat çekici farklılıklar gösteriyor.

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En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı - Resim: 2

EN FAZLA EVLİLİK HANGİ İLDE GERÇEKLEŞTİ?

 TÜİK bir yıl içinde en fazla evlenen illeri açıkladı.

 Evlilik oranlarının yüksek olduğu şehirlerde genellikle geleneksel aile yapısının güçlü olduğu, genç yaşta evlenmenin yaygınlaştığı ve toplumsal baskının etkili olduğu gözlemleniyor.

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En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı - Resim: 3

İŞTE EN FAZLA EVLİLİĞİN OLDUĞU İLLER!

TUNCELİ

BAYBURT

ARDAHAN

GÜMÜŞHANE

IĞDIR

ÇANKIRI

KİLİS

BARTIN

SİNOP

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En fazla evlenen iller açıklandı! Birinci sıradaki il fark attı - Resim: 4

BİLECİK

ERZİNCAN

KARS

KARABÜK

BİNGÖL

KIRŞEHİR

KARAMAN

HAKKARİ

RİZE

KIRIKKALE

BOLU

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