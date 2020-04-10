En etkili 8 doğal antibiyotik
Antibiyotikler aşırı ve yanlış kullanıldığında vücutta antibiyotik dirence yol açar. Bu yüzden uzmanlar doğal antibiyotiklerin kullanılmasının daha faydalı olacağını vurguluyor. İşte doğada bulunan antibiyotikleri sizler için araştırdık...
1. Zencefil
Zencefil birçoğumuzun kullandığı bir bitki. Zencefil etkili bir antibiyoktiktir ve birçok bakteri türü ile savaşabilir. Özellikle boğaz ağrınız olduğunda, çay ile karıştırıp içmenizi öneririz.
18
2. Altınmühür
Herhangi bir solunum yolu rahatsızlığı çekiyorsanız eğer altınmühür otunu çay olarak içmeniz etkili olacaktır.
28
3. Bal
Organik bal hepimizin bildiği ve yararlı bir besindir. Bal yara ve ülser tedavisinde uzun süre kullanılmıştır. Ayrıca, öksürük sorununu gidermek için de çok etkilidir.
38
4. Güveyotu
Bazı insanlar güveyotunun iltihap sökücü olduğuna inanırlar. Ayrıca kulak ağrısı ve soğuk algınlığı için de kullanılır.
48