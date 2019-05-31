En eski gemi enkazlarından birinden hazine çıktı!
800 yıl önce mücevher taşırken batan gemiden gerdanlıklar çıktı. Hala yepyeni duran gerdanlıklar, Çin'de bulunan Guangdong müzesinde sergilenmeye başlandı.
800 yıllık bir gemi enkazında bulunan iki zarif ve şaşırtıcı şekilde yepyeni duran altın kolye, Çin'in Guangdong Müzesi'nde, Song Hanedanlığı'ndan diğer çeşitli eserler ile birlikte sergilenmeye başladı.
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Altın kolyelerin 800 yıllık bir gemi enkazından çıkarılmasına rağmen olmasına bu kadar göz alıcı olması şaşırttı.
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Geminin kalıntısı, MS 960-1279 arasında süren Song Hanedanlığı dönemine dayanan Çin'in en büyük ve en eski gemi enkazlarından biri.
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İlk olarak 1987 yılında dalgıçlar tarafından bulundu.
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