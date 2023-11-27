7.500 TL ve üstü maaşlara zam tablosu çıktı! 6 aylık enflasyon tahminine göre bomba rakamlar
Milyonlarca emekli ve hak sahibi, 2024 yılında yapılacak zamları heyecanla takip ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları, Ocak ayındaki enflasyon oranı esas alınarak belirlenecek. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2024'te SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki zam hesaplamaları masaya yatırıldı. Enflasyon oranlarına dayalı olarak yapılan çalışmalar, emeklilerin maaş tablolarında önemli değişikliklere neden oldu. Net rakamlar için ise yılın son iki enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Bu verilerin açıklanmasıyla birlikte emeklilerin 2024 yılındaki maaşları daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) ilkini açıkladığı Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde katılımcıların 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu tespit edildi.Ahaber'de yer alan habere göre
Ankette katılımcıların cari yıl sonu enflasyon beklentileri değerlendirildiğinde, yüzde 1.1'inin 55.79'dan düşük, yüzde 5.4'ünün 55.8-60.59 aralığında, yüzde 30.1'inin 60.6-65.4 aralığında, yüzde 50.5'inin 65.41-70.2 aralığında, yüzde 13'ünün ise 70.21'den büyük olduğu gözlendi.
Bu anketten çıkan ortalama yüzde 67.19 enflasyon beklentisi, 2023'ün ikinci yarısında enflasyonun yüzde 39.59 olarak gerçekleşeceğini ortaya koyuyor. Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı buna göre yüzde 39.59'u bulacak.
Kesin zam oranı 3 Ocak'ta belli olacak. Eğer refah payı eklenirse zam oranı daha da büyüyecek. Hem enflasyon zammı hem beklenen refah payı kök aylıklara yansıtılacak.
Emeklilere ödenen paraya değil, gerçek maaşına bu zam oranları ilave edilecek.
Ancak halen 7 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılması üzerinde de duruluyor. Burada en az 10 bin lira seviyesi konuşuluyor.