En düşük emekli maaşı zammı için flaş hamle! İstenen oran belli oldu
En düşük emekli maaşı Çalışma Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Zirvede tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan ortaya koyduğu seyyanen zam formülü ile emekli maaşı zammı için istenen oran hükümete iletildi.
En düşük emekli maaşı zammı için kritik bir toplantıya imza atıldı. Çalışma Bakanlığı ev sahipliğinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) organize ettiği genel kurul toplantısında emekli kesiminin seyyanen zam talebi belli oldu.
BAKAN VEDAT IŞIKHAN'IN YARDIMCILARI DA KATILDI
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılmadığı toplantıda işçi, işveren, memur, emekli, esnaf ve çiftçi temsilcilerinden oluşan delegeler hazır bulundu.
Işıkhan'ın yerine bakan yardımcılarının katıldığı toplantıda emekliler ‘seyyanen zam’ talebini hükümete sundu. Bu doğrultuda talep edilen zam tutarını kalem kalem hesaplayan Tüm Emekliler Derneği Başkanı Satılmış Çalışkan şu formülü ortaya çıkardı:
İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TALEBİ BELLİ OLDU
En düşük emekli kök maaşı: 8 bin lira