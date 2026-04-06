En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki son rakamlar

Mart ayı enflasyonuyla beraber 3 aylık tablo netleşti: %10,04. Bu, Temmuz zammının ilk yarısı demek. Kalan 3 ay (Nisan, Mayıs, Haziran) bu rakamın üzerine eklenecek.

Peki eldeki veriler ve önümüzdeki aylar için tahminler toplamda hangi rakamlara işaret ediyor. Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı kaç TL olacak? İşte emekliye temmuz zammında masadaki son hesaplamalar...

Beklenti anketleri ilk beş aylık enflasyon oranının yüzde 14.05'e ulaşacağını ortaya koyarken, haziran ayı enflasyon oranıyla birlikte ilk 6 aylık enflasyon oranın yüzde 16'ya ulaşabileceği hesaplanıyor. Uzmanlar, savaş koşulları nedeniyle enflasyon rakamının yukarı yönlü revize edilebileceğini değerlendiriyor.

2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI 

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 12.19 zam oranıyla, memur ve memur emeklileri ise yüzde 18.6 zam ve 1000 TL aylık artışıyla yıla başlamıştı. En düşük emeklilik aylığı ise kanuni değişiklikle 20 bin TL'ye yükseltilmişti.

İLK 3 AY VERİLERİ BELLİ OLDU 

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren zam maratonunda yolun yarısı aşıldı. Temmuz'da yapılacak ikinci yarı yıl zammını belirleyecek enflasyon oranları da adım adım netleşiyor.

Verilere göre ocak enflasyonu yüzde 4.84, şubat enflasyonu yüzde 2.96, Mart ayı enflasyonu ise yüzde 1.94 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.04 zam şimdiden kesinleşti.

