En düşük emekli maaşı için son formül! Canlı yayında rakam verdi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için çalışma başlatıldığını açıklamıştı.