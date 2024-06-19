En düşük emekli maaşı için en güçlü tahmin! Yeni maaşlar için geri sayım, işte zam oranları...
Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı temmuz ayında belirlenecek olan zam oranlarında. 3 Temmuz’da TÜİK, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Kritik gelişme sonrası yeni dönem maaş zamları belirlenecek
3 Temmuz tarihinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamları belirlenecek. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Tüm gruplara refah payı verilecek mi?Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e konuya ilişkin önemli bilgiler aktardı. Yılmaz şunları kaydetti:
“İlk beş aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklilerimiz için %22,72 memur ve memur emeklilerimiz için toplu sözleşmeden kaynaklı %17,38 oranında kesinleşti diyebiliriz. Geriye sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. Enflasyon tahminlerine göre SSK, Bağkur emeklilerimiz için maaş farkı %25,86 memur ve memur emeklisi için ise %20,39 olarak belirlenebilir.
KİMLER REFAH PAYI ALACAK?
Özellikle SSK ve Bağkur emeklilerine %5 ile %10 arasında bir refah payı verileceğini düşünüyorum. Bana göre %5’lik oran daha ağır basmaktadır. Nedeni ise geride daha 2024 ikinci yarıyılı olacak. Enflasyonun yılın ikinci yarısı itibarıyla düşüş göstermesi bekleniyor. O nedenle yapılacak olan refah payı uygulaması bu dönem için daha düşük tutarda belirlenecektir. Ben %10’luk refah payı ihtimalini düşük buluyorum.
MEMURLARA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
Memurlarımıza ise refah payı verileceğini tahmin etmiyorum. Çünkü onlara 2023 yılı Temmuz ayında 8077 TL seyyanen bir ödeme yapıldı ve bu kanun ile kalıcı oldu. Geçmişte yapılan seyyanen artıştan ötürü ben bu dönemde memurlara refah payı verilmesini beklemiyorum.