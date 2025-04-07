En düşük emekli maaşı 16.500 TL mi olacak? Emeklinin gözü temmuz ayında

Çalışma hayatı ve emeklilik uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz ayında en düşük emekli maaşının 16.500 TL'ye çıkabileceğini açıkladı. Ancak bu artışın, enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yeterli olup olmayacağı tartışılıyor. Emekli bu yazı bekliyor. Artış gelecek mi, yoksa sabit gelirlinin yükü daha da mı ağırlaşacak? Temmuz ayı, bu soruların cevabını belirleyecek kritik bir eşik olacak.