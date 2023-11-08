En düşük emekli maaşı 11 bin lira olacak! Yeni maaşlar kulislerden sızdı
Ekim ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emeklinin zam tablosu daha da netleşti. 4 aylık TÜFE, SGK ve Bağkur emeklisi için yüzde 29,4 oldu. Sırada Kasım ve Aralık ayı rakamları var. Emekli maaşları ile ilgili son açıklama ise Bakan Işıkhan’dan geldi. Işıkhan açıklamasında emeklinin yüzünü güldüreceklerinin mesajını verdi. Peki emekli maaşının yükseltilmesi için masadaki olası zam oranları neler? İşte cevabı…
İşçi, memur ve emeklilerin beklediği zam oranının belli olacağı Ocak ayı yaklaşıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili ilk ipucunu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan açıklamasında “Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada “Emeklilerimizin beklentilerini de göz ardı etmiyoruz yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim” sözlerini kullanmıştı.
Yüzde 29,40’lık zam kesinleşti
Bu açıklamaların ardından emekli maaşlarına gelecek zam oranında beklenti yükseldi. SSK ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacağı enflasyon oranında artış için rakamlar netleşmeye başladı.
2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olurken Ekim ayında enflasyon beklentilerin altında kalarak yüzde 3,43 oldu. Bu rakamın ardından 4 aylık enflasyon oranı yüzde 29,40’a ulaştı. Bu rakam şu anlama geliyor emeklinin ocak ayında yüzde 29,40’lık zam oranı şu anda kesinleşti.