En düşük emekli maaşı 11 bin lira olacak! Yeni maaşlar kulislerden sızdı

İşçi, memur ve emeklilerin beklediği zam oranının belli olacağı Ocak ayı yaklaşıyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili ilk ipucunu ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Işıkhan açıklamasında “Emeklilerimizin yüzünü daha da güldürecek yeni adımlarla tüm vatandaşlarımızı bu refaha ortak edeceğiz” ifadelerini kullandı.