En düşük emekli aylığı belli oldu! Ocakta en düşü maaş 10 bin 459 lira olacak
Milyonlarca emeklinin gözü yılbaşında maaşlarına yapılacak zamda. Kulislerde rakamlar ve hesaplamalar havada uçuşurken, son hesaba göre Ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 39.59 oranında olacağı tahmin ediliyor. Bu da 10 bin 459 liraya tekabül ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamı 10 bin 500 lira olarak duyurması bekleniyor.
Türkiye’de sayıları 15.6 milyonu bulan, yaklaşık 6 milyonunun ise 7.500 lira ile geçinmek zorunda bırakıldığı emekliler için yeni yıl maaş zammı tablosu belli olmaya başladı. Zammın aralık ayı enflasyon rakamının ardından açıklanmasına karşın geride kalan 5 aylık enflasyon verisi yeni yılın zam oranını netleştiriyor.
Bu kapsamda ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 39.59 oranında olacağı tahmin ediliyor. Zammın yüzde 39.59’da kalması halinde, 7.500 lirada kalan en düşük emekli maaşı 10.469 lira olacak ve dar gelirli için 2024 de zor geçecek.
En düşük emekli aylığı ile asgari ücret makasının artacağı gibi 6 milyon emekli, Türk-İş’in verilerine göre kasımda 18.239 lira olarak açıklanan açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılacak.
Memur için yüzde 51
Emekli zammı için enflasyon belirleyici olurken temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 ayda enflasyon yüzde 33.66 oldu. Finansal Kurumlar Birliği’nin Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi’nde, 2023 yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalama yüzde 67.19 olduğu ifade edildi.