En düşük emekli aylığı belli oldu! Ocakta en düşü maaş 10 bin 459 lira olacak

Bu kapsamda ocak zammının SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 39.59 oranında olacağı tahmin ediliyor. Zammın yüzde 39.59’da kalması halinde, 7.500 lirada kalan en düşük emekli maaşı 10.469 lira olacak ve dar gelirli için 2024 de zor geçecek.