En düşüğü 418 TL! Dul ve yetim aylıkları artıyor!
Temmuz ayıyla birlikte dul ve yetim aylıkları da yüzde 5.75 arttı. Buna göre hisse oranına göre en düşük aylık ek ödeme dahil 418 liraya, en yüksek aylık da 4.800 liraya çıkacak.
Temmuz ayında açıklanan yeni zam oranları ile birlikte SSK ve Bağ-Kur, dul ve yetim aylıkları da arttı.
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Ölüm aylığı alanlar da ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.
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Yeni açıklanan enflasyon oranına göre dul ve yetim aylıkları temmuz ayında yüzde 5.75 arttı.
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EK ÖDEMELER DE ARTTI
Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın bugünkü köşesinde verdiği bilgiye göre, zamlı maaşın üzerine ek ödeme de eklendiğinde ölüm aylıkları artmış olacak.
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