En çok veriyi hangi uygulama topluyor? Kilonuzu bile biliyorlar

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte yalnızca WhatsApp'ın topladığı bilgiler değil, diğer uygulamaların da topladıkları bilgiler merak konusu olmuştu. Bu merakı cevaplandırabilecek bir çalışma Clario.co tarafından yapıldı. Clario, hangi şirketin ve uygulamanın hangi bilgilerinizi topladığını gösteren bir grafik hazırladı.