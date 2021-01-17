En çok veriyi hangi uygulama topluyor? Kilonuzu bile biliyorlar
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte diğer uygulamaların da kullanıcılar hakkında ne bildiği sorgulanırken buna cevap olabilecek bir tablo hazırlandı.
WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesiyle birlikte yalnızca WhatsApp'ın topladığı bilgiler değil, diğer uygulamaların da topladıkları bilgiler merak konusu olmuştu. Bu merakı cevaplandırabilecek bir çalışma Clario.co tarafından yapıldı. Clario, hangi şirketin ve uygulamanın hangi bilgilerinizi topladığını gösteren bir grafik hazırladı.
Clario'nun hazırladığı grafiğin kişisel veriler sütununda e-posta, isim, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni hal, ırk, dini inanış, yaşanan yer, ev adresi, çalışma durumu, iş unvanı, evcil hayvan sahipliği, telefon numarası, sabit telefon numarası, telefonun modeli, hobiler, ilgi alanları, boy, kilo, akraba, anne kızlık soyadı, mevcut işverenler, geçmiş işverenler, banka hesap bilgileri, maaş, sosyal profil (arkadaşlar, hobiler, ilgi alanları), doğduğu ülke, alerjiler ve sağlık bilgilerinin toplanıp toplanmadığı bilgisi yer alıyor.
Facebook listenin başında: Paylaşılan grafiğe göre Facebook, yukarıda saydığımız kişisel bilgilerin %70,59'unu topluyor. Bu da şirketi en fazla kişisel veri toplayan şirket konumuna getiriyor. Facebook'un hakkımızda bilmediği verilerin yalnızca boyumuz, kilomuz, annemizin kızlık soyadı, banka hesap bilgilerimiz, maaşımız, doğduğumuz ülke, alerjilerimiz ve sağlık bilgilerimiz olduğu görülüyor.
Instragram ikinci, Tinder üçüncü: Bir diğer Facebook şirketi olan Instagram'sa %58,82'lik oranla ikinci sırada yer alıyor. Instagram, Facebook'un aksine boy ve kilo bilgilerini toplarken cinsel yönelim, medeni hal, ırk, dini inanış, sabit telefon hattı ve akraba bilgilerini toplamıyor. Instagram'ı üçüncü sırada takip eden isimse Tinder.