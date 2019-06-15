En çok takip edilenler arasındaydı! Selena Gomez Instagram'ı sildi
Instagram'da en çok takip edilen hesaplarda 3. sırada olan Selena Gomez, Instagram hesabını sildi. Sebebine daie şaşırtıcı bir açıklamada bulundu.
Instagram'da en çok takip edilen hesaplarda 3. sırada olan Selena Gomez, sağlığına odaklanmak için uygulamayı sildiğini açıkladı. Gomez, "Benim neslimi asıl mahveden sosyal medya oldu." ifadelerini kullandı.
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Her fırsatta sosyal medyanın tehlikeli yanlarından bahseden Gomez, sağlığını kötü yönde etkilediği için Instagram'ı sildiğini söyledi.
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'Live with Kelly and Ryan' programında ünlü şarkıcı, 152 milyon takipçisi ile eskiden sık sık iletişime geçtiğini fakat artık uygulamanın onu depresyona soktuğunu itiraf etti.
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Gomez'in hesaplarını artık ekibi yönetiyor ve sadece özel bir durum olduğunda kendisi paylaşım yapıyor.
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