En çok savaş kazanan ülkeler hangileri? Türkler tarih boyunca kaç savaş kazandı?
Tarihin en fazla savaş kazanan ülkeleri belli oldu. Peki bu ülkeler arasında hangisi en çok savaşı kazandı? Raporda Osmanlı-Türkiye'nin kazandığı toplam savaş sayısı da ortaya çıktı...
İSRAİL VE İRAN SAVAŞI BİTİRME KONUSUNDA ANLAŞTI!
Oradoğu'da İran-İsrail krizi büyürken anlaşma haberi geldi. ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurdu.
EN FAZLA SAVAŞ KAZANAN ÜLKELERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Ortadoğu'da yaşanan savaş krizi, tarih boyunca en fazla savaş kazanan ülkeleri yeniden gündeme getirdi. zaferler, sadece askeri güç ve stratejiyle değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik etkilerle de şekillenmiştir.
Peki tarih boyunca en fazla savaş kazanan ülkeler hangileri
OSMANLI - TÜRKİYE TOPLAM KAÇ SAVAŞ KAZANDI?
Her zaferin ardında büyük fedakarlıklar ve kayıplar yatmaktadır. Peki Osmanlı - Türkiye'nin toplam kazandığı savaş sayısı kaç? Raporda Osmanlı-Türkiye'nin toplam kazandığı savaşlara da yer verildi.
İŞTE TARİH BOYUNCA EN FAZLA SAVAŞ KAZANAN ÜLKELER!
15) HOLLANDA
KAZANDIĞI SAVAŞ: 114
14) İTALYA
KAZANDIĞI SAVAŞ: 132