En çok savaş kazanan ülkeler hangileri? Türkler tarih boyunca kaç savaş kazandı?

EN FAZLA SAVAŞ KAZANAN ÜLKELERİ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Ortadoğu'da yaşanan savaş krizi, tarih boyunca en fazla savaş kazanan ülkeleri yeniden gündeme getirdi. zaferler, sadece askeri güç ve stratejiyle değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik etkilerle de şekillenmiştir.

Peki tarih boyunca en fazla savaş kazanan ülkeler hangileri