En çok savaş kazanan 10 ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?
Tarihte en fazla savaş galibiyeti elde eden ülkelerle ilgili hazırlanan güncel liste kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Doğruveri’nin RMX verilerinden derlediği çalışmada birçok güçlü devlet yer alırken, Türkiye’nin konumu da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Listenin üst sıralarındaki tablo dikkat çekerken, Türkiye’nin kaçıncı basamakta yer aldığı ise merak konusu oldu. Bakın Türkiye, en çok savaş kazanan ülkeler arasında kaçıncı sırada...
Tarihe damga vuran savaşların ardından hazırlanan listede Türkiye’nin sırası dikkat çekti. Zirve yarışı kızışırken, Türkiye’nin kaçıncı basamakta yer aldığı merak uyandırd. İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri...
1. Fransa: 1115 galibiyet
2. Birleşik Krallık: 1105 galibiyet
3. ABD: 833 galibiyet
