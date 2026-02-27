BIST 13.718
En çok savaş kazanan 10 ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

Tarihte en fazla savaş galibiyeti elde eden ülkelerle ilgili hazırlanan güncel liste kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Doğruveri’nin RMX verilerinden derlediği çalışmada birçok güçlü devlet yer alırken, Türkiye’nin konumu da öne çıkan başlıklardan biri oldu. Listenin üst sıralarındaki tablo dikkat çekerken, Türkiye’nin kaçıncı basamakta yer aldığı ise merak konusu oldu. Bakın Türkiye, en çok savaş kazanan ülkeler arasında kaçıncı sırada...

En çok savaş kazanan 10 ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Tarihe damga vuran savaşların ardından hazırlanan listede Türkiye’nin sırası dikkat çekti. Zirve yarışı kızışırken, Türkiye’nin kaçıncı basamakta yer aldığı merak uyandırd. İşte tarihin en çok savaş kazanan ülkeleri...

En çok savaş kazanan 10 ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

1. Fransa: 1115 galibiyet

En çok savaş kazanan 10 ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

2. Birleşik Krallık: 1105 galibiyet

En çok savaş kazanan 10 ülke açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

3. ABD: 833 galibiyet

