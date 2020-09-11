En çok petrol rezervine sahip olan ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Dünyada en çok petrol rezervine sahip olan ülkelerin bulunduğu liste açıklandı.
2020 yılında dünyada en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler belli oldu. Yaklaşık 100 ülkenin yer aldığı listede Türkiye'de bulunuyor.
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Açıklanan petrol rezervi raporunda onlarca ülke bulunuyor. Listede Türkiye'nin kaçıncı olduğu görenleri şaşırttı.
İşte en çok petrol rezervine sahip olan ülkeler!
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1- Venezuela (Varil): 300,900,000,000
2- Suudi Arabistan (Varil): 266,500,000,000
3- Kanada (Varil): 169,700,000,000
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4- İran (Varil): 158,400,000,000
5- Irak (Varil): 142,500,000,000
6- Kuveyt (Varil): 101,500,000,000
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