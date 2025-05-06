En çok o takım şampiyon olacak! Yapay zeka gelecek 10 yılın şampiyonlarını söyledi
Yapay zeka, Süper Lig'in gelecek 10 yılın şampiyonlarını tahmin etti.
Yapay zeka, Süper Lig'in gelecek 10 yılını simüle etti. Kulüplerin finansal durumları, geçmiş şampiyonluklar ve mevcut kadro değerleri gibi parametreleri baz alan yapay zeka, dikkat çeken tahminlerde bulundu.
4 BÜYÜKLER ŞAMPİYON OLACAK!
Yapay zekaya göre, gelecek 10 yıl içinde Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında şampiyon çıkmayacak.
Bu süreçte Trabzonspor, Süper Lig'de 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.
Yapay zeka, 10 yıllık süreçte Beşiktaş'ın ise 2 kez ligi zirvede bitireceğini öngörüyor.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE REKABETİ DAMGA VURACAK
10 sene içerisindeki 7 şampiyonluğun ise Galatasaray ve Fenerbahçe arasında paylaşılacağı tahmin ediliyor.