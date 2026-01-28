En çok memurun yaşadığı ülkeler açıklandı! Türkiye'de kaç memur var?

MEMUR SAYISINDA DÜNYA GENELİNDE REKOR ARTIŞ!

Kamu yönetimlerinin büyüklüğü ve işleyişi, modern devletlerin en dikkat çekici göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Son açıklanan veriler, dünya genelinde kamu sektörünün ne kadar genişlediğini ve bazı yönetimlerin görev dağılımını nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdi.