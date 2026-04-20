En çok maaş alan kaleciler açıklandı: Fenerbahçe'nin kalecisi listede
Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında son dakikada yediği golle eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, yayımlanan bir listede 2. sırada yer aldı.
Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi Ederson, bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman taraftarlar tarafından eleştirilmişti. Yıldız oyuncuyla ilgili yeni gerçek ortaya çıktı.
En çok maaş alan kaleciler belli oldu
Oyuncu maaşları ve sözleşme detayları gibi finansal konularda veriler derleyen Capology platformu, Avrupa’nın en çok maaş alan kalecileri listesini yayınladı.
Listede tanıdık bir isim de yer aldı.
Neuer zirvede
Alman devi Bayern Münih’in 40 yaşındaki kalecisi Manuel Neuer, yıllık kazandığı 11.1 milyon euro ile Avrupa’da en çok maaş alan kaleci konumunda yer alıyor.