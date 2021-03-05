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En çok kullanılan platformlar açıklandı! Zirve bakın kimin oldu

Dünyada en çok ve en fazla kullanılan sosyal medya platformlarının listesi açıklandı.

We Are Social dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarının listesini çıkardı. Önceki yıllara göre bazı değişikliklerin olduğu listede zirvedeki sosyal medya platformu şaşırttı.

İşte en çok kullanılan platformlar...

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15 - Kuaishou - 316 milyon aylık aktif kullanıcı

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14 - Pinterest - 322 milyon aylık aktif kullanıcı

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13 - Twitter - 340 milyon aylık aktif kullanıcı

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