En çok kullanılan platformlar açıklandı! Zirve bakın kimin oldu
Dünyada en çok ve en fazla kullanılan sosyal medya platformlarının listesi açıklandı.
We Are Social dünya genelinde en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformlarının listesini çıkardı. Önceki yıllara göre bazı değişikliklerin olduğu listede zirvedeki sosyal medya platformu şaşırttı.
İşte en çok kullanılan platformlar...
116
15 - Kuaishou - 316 milyon aylık aktif kullanıcı
216
14 - Pinterest - 322 milyon aylık aktif kullanıcı
316
13 - Twitter - 340 milyon aylık aktif kullanıcı
416