En çok konuşulan haberler belli oldu: Deprem ile ilgili 2 milyondan fazla haber yapıldı!
Şubat ayında en çok konuşulan konu başlıkları belli oldu. Deprem ile alakalı Şubat ayı içerisinde 2 milyonun üzerinde haber medyaya yansıdı.
Medya takip kurumu Ajans Press, Şubat ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-28 Şubat tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya milyonlarca haber yansıdı.
11 ilimizi etkileyen deprem felaketi ve sonrasında yaşananlar aya damgasını vurdu. Deprem ile alakalı Şubat ayı içerisinde 2 milyonun üzerinde haber medyaya yansırken, Şubat ayında en çok konuşulan içerikler şu şekilde oldu:
6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Yaşanan depremlerin ardından dördüncü seviye alarm ilan edilirken, 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açan felaketlerde şu ana kadar 45 bin 89 kişi yaşamını yitirdi. Deprem bölgelerinden 528 bin 146 kişi ise tahliye edildi.