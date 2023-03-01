En çok konuşulan haberler belli oldu: Deprem ile ilgili 2 milyondan fazla haber yapıldı!

Medya takip kurumu Ajans Press, Şubat ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-28 Şubat tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya milyonlarca haber yansıdı.