En çok kim kazanıyor? Youtuber'ların kazançları dudak uçuklattı!

Özellikle küçük yaştaki kişilerin sosyal medyadan sürekli takip ettiği fenomen isimlerin ne kadar kazandığını hemen hemen herkes merak ediyordur. Çoğu zaman yaptıkları anlamsız veya komik hareketlerle tepki çeken Youtuber'lar, tahmin bile edilemeyecek boyutlarda paralar kazanıyor. Bu fenomenlerin arasında Enes Batu,r Berkcan Güven, Oğuzhan Uğur gibi çok popüler isimler de yer alıyor.