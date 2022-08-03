En çok kim kazanıyor? Youtuber'ların kazançları dudak uçuklattı!
Youtuber olarak isimlendirilen YouTube'da içerik paylaşımı yapan kişilerin kazançları, tahmin bile edilemeyecek boyutlara kadar ulaşabiliyor. İşte en çok kazanan Türk Youtuber'lar...
Özellikle küçük yaştaki kişilerin sosyal medyadan sürekli takip ettiği fenomen isimlerin ne kadar kazandığını hemen hemen herkes merak ediyordur. Çoğu zaman yaptıkları anlamsız veya komik hareketlerle tepki çeken Youtuber'lar, tahmin bile edilemeyecek boyutlarda paralar kazanıyor. Bu fenomenlerin arasında Enes Batu,r Berkcan Güven, Oğuzhan Uğur gibi çok popüler isimler de yer alıyor.
İşte YouTube'da içerik paylaşan ve en çok para kazanan Türk Youtuber'lar…
Enes Batur
Türkiye’nin en çok aboneye sahip YouTube kanalının sahibi olan Enes Batur, çektiği mizahi ve eğlenceli videolarla yılda 3.500.000 dolar kazanıyor. Türk youtuber Enes Batur’un kanalına abone olanların çoğunu 15 yaş altındaki çocuklar oluşturuyor.
Oha Diyorum
Mediakraft Türkiye tarafından kiralanmış olan Oha Diyorum kanalının sahibi Uğur Uğurcan; ilginç, komik, faydalı, eğlenceli videolar yayımlayarak Youtube ortaklığından ciddi paralar kazanıyor. Uğur Uğurcan’ın yıllık 1.500.000 dolar kazandığı tahmin ediliyor.