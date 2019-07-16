En çok izlenen Netflix dizisi belli oldu
Geçtiğimiz günlerde 3. sezonu yayınlanan Netflix'in fantastik dizisi Stranger Things dört günde tam 40.7 milyon kez izlenerek Netflix platformunun en çok izlenen dizisi oldu.
Sosyal medya ve internet analiz şirketi Semanticum tarafından yapılan araştırmaya göre en çok izlenen Netflix dizisi Stranger Things oldu. Netflix platformunun 2016 yılında yayınlamaya başladığı fantastik yapım 3’üncü sezonunda 40.7 milyon izlendi.
Türkiye’de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesi bulunan dizi, yayınlandığı gün ülkemizdeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan konular arasında yer almayı başardı. Buna göre, dizinin yayınlandığı gün Türkiye’de bulunan 13 bini aşkın Twitter kullanıcısı, diziyle ilgili 15 bin 700 adet tweet attı. Bu tweetler 46 milyon kişiye ulaştı ve 53 milyon adet etkileşim aldı.
‘En çok Eleven’ı konuştuk’
Semanticum araştırması dizinin Türkiye’de en çok kadınlar tarafından sosyal medyada konuşulduğunu da ortaya koydu. Sosyal medyada Stranger Things hakkında atılan tweetlerin yüzde 53’ünü kadınlar, yüzde 47’sini erkekler attı. Yeni sezonda Stranger Things’in öne çıkan karakteri açık ara Eleven olurken, Eleven’ı Steve ve Mike takip etti.
Dizinin takipçileri Eleven hakkında 26 bin 334 adet tweet atarken, Steve hakkında 7 bin 913, Mike hakkında ise 7 bin 336 adet tweet attı. Ülkemizde hakkında en az tweet atılan karakter 330 tweet ile Jonathan oldu.