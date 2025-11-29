En çok et tüketen ülkeler açıklandı! Türkiye'de kişi başı ne kadar et tüketiyoruz?

BİR YILDA EN FAZLA KİŞİ BAŞI ET TÜKETİMİ O ÜLKEDE!

Uzmanlar, artan talebin hem çevresel hem de ekonomik etkilerine dikkat çekiyor. Özellikle su kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi başlıklar, yüksek tüketimle birlikte daha fazla tartışılır hale geliyor.