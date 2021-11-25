En çok dolar alan şehirler hangileri? En çok döviz bozdurup satan şehirler
Dolar dün 13.40 ira seviyesini aşarak Türk Lirası'na tarihinin en karanlık günün yaşattı. Vatandaş döviz yatırımıyla ilgili çok çarpıcı bir liste ortaya çıktı. En çok dövizi hangi şehirlerde yaşayanlar aldı?.. E çok gram altın satışı yapılan iller hangileri?.. Dolarda son durum ne?.. İşte ayrıntılar...
Dolar, euro sterlin dün rekor üstüne rekor kırarken, TL bir günde yüzde 2 değer kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın döviz borcu olmadığını, bankalarda ve yastık altında dövizi olduğunu açıkladı. Dün döviz kurlarında ve altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere karşı vatandaşların nasıl bir pozisyon aldığı, kurlardaki yükselişe nasıl yakalandığı belli oldu. İşte en fazla döviz ve gram altın yatırımı yapan ve en fazla döviz ve gram altın satışı yapan illerin sıralaması...
Dolarda 8 TL’li seviyelerin en son görüldüğü tarihler olan haziran- eylül ayları arasında Türkiye’de ciddi bir döviz hareketliliği yaşandı. Türkiye’nin 81 ilinde tasarruf mevduatı amacıyla bankalarda tutulan döviz hesaplarında bu dönemde 61 milyar TL’lik artış gerçekleşti.
İller bazında bakıldığında ise oransal olarak en yüksek Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) artışı sırasıyla Aksaray, Kırşehir, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Antalya, Rize, Yalova, Kahramanmaraş ve Kocaeli’de gerçekleşti.
Aynı dönemde en çok döviz bozduran şehirler olarak Elazığ, Hakkari, Batman, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan, Giresun, Erzincan, Kars ve Diyarbakır oldu.