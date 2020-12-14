En çok dinlenen şarkılar belli oldu! Hadise Demet Akalın Murat Boz'u üzecek liste
Spotify 2020 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Zirvedeki isim ise herkesi şaşırttı.
Online müzik akış servisi Spotify 2020 yılında Türkiye'de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. "Yılın Şarkıları 2020" başlığı ile açıklanan listede Demet Akalın, Hadise, Murat Boz, Sıla gibi pop şarkıcıları listeye giremedi. Pop yıldızlarının listede yer almaması dikkat çekti.
İşte Türkiye'nin en çok dinlediği 20 şarkı...
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20- Canozan - Sar Bu Şehri
221
19 - Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi
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18 - Oğuzhan Koç - Kendime Sardım
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