En çok akraba evliliği bu illerde yapıldı! İlk iki sıra şaşırttı

Akraba evlilikleri, Türkiye'nin toplumsal yapısında uzun yıllardır varlığını sürdüren bir olgu olarak dikkat çekiyor.

TÜİK AKRABA EVLİLİĞİNİN EN FAZLA OLDUĞU İLLERİ AÇIKLADI!

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 yılına ait verileri, bu evlilik biçiminin hâlâ belirli bölgelerde yaygınlığını koruduğunu ortaya koyuyor.

Yıl boyunca ülke genelinde on binlerce evlilik gerçekleşirken, bunların hatırı sayılır bir kısmı akraba bireyler arasında yapıldı. 

İŞTE AKRABA EVLİLİKLERİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI İLLER!

ARTVİN: 2

ARDAHAN: 5

BARTIN: 7

BAYBURT: 9

BURDUR: 11

KARABÜK:12

TUNCELİ: 12

EDİRNE: 13

KIRKLARELİ: 13

BOLU: 19

ÇANKIRI: 19

