En büyük pişmanlığım dedi Hakan Taşıyan ilk kez itiraf etti! Ölümden dönmüştü
Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Taşıyan, geçtiğimiz senelerde organ yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılmış ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu. Kötü günleri geride bırakan Hakan Taşıyan, katıldığı bir programda en büyük pişmanlığını açıkladı.
Karaciğer ve böbrek nakli olarak tekrar hayata dönen Hakan Taşıyan, 'Akşam Yıldızı' isimli programa konuk oldu. Hakan Taşıyan 25 yıl önce 'Sensiz İki Gün' ardından da 'Güz Gülleri' şarkılarıyla müzik piyasasına giren ve büyük ses getiren Hakan Taşıyan, 2020 yılında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Bir buçuk yıllık bir tedavi sürecinin ardından da kadavradan karaciğer, kız kardeşinden de böbrek nakli olarak tekrar hayata döndü.
Yaşadığı zor günleri atlatan Hakan Taşıyan katıldığı bir programda, “Ölümle burun buruna geldiğiniz o günlerde keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz oldu mu?” sorusuna şu şekilde cevap verdi, “Ankara'da doğup büyüdüm, 9 kardeşiz kalabalık bir aileyiz.
Benim babam da müzisyendi, çok küçük yaşta onunla birlikte gece hayatının içine girdim, eğlence mekanlarının içinde geçti yıllarım.