En büyük pişmanlığım dedi Hakan Taşıyan ilk kez itiraf etti! Ölümden dönmüştü

Yaşadığı zor günleri atlatan Hakan Taşıyan katıldığı bir programda, “Ölümle burun buruna geldiğiniz o günlerde keşke şunu yapsaydım ya da yapmasaydım dediğiniz oldu mu?” sorusuna şu şekilde cevap verdi, “Ankara'da doğup büyüdüm, 9 kardeşiz kalabalık bir aileyiz.