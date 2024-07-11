En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

DEPREM ÇANTASI VE MERDİVEN UYARISI

Moriwaki, Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu belirterek, burada 6 büyüklüğünde bir depremin bile oldukça riskli olduğunu vurguladı. Devlet, belediye ve vatandaşların bu bölgeye dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Moriwaki, evlerde mutlaka deprem çantası bulundurulması gerektiğini hatırlattı.