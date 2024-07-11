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En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

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En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye'deki deprem riski hakkında önemli uyarılarda bulundu. "En büyük depremler burada olacak" diyen Moriwaki şehirleri şöyle sıraladı; İstanbul, Bursa, Tunceli ve Bingöl...

En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Türkiye’deki deprem riski hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Moriwaki, Doğu Anadolu'dan Akdeniz'e uzanan fay hattında büyük bir deprem olabileceğine dikkat çekti ve bu depremin Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da şiddetli bir tsunamiye yol açabileceğini söyledi.

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En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

TGRT Haber’e konuşan Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli Şubat depremlerinin ardından bu bölgede büyük bir tehlikenin beklediğini belirtti. Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım olacağını ve bu depremin en az 7,5 büyüklüğünde olacağını ifade etti.

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En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

DEPREM ÇANTASI VE MERDİVEN UYARISI
Moriwaki, Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu belirterek, burada 6 büyüklüğünde bir depremin bile oldukça riskli olduğunu vurguladı. Devlet, belediye ve vatandaşların bu bölgeye dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Moriwaki, evlerde mutlaka deprem çantası bulundurulması gerektiğini hatırlattı. 

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En büyük depremler buralarda olacak! Japon uzman Moriwaki şehirleri sıraladı

Ayrıca, deprem sırasında merdivenlerden kaçmak yerine evde güvenli bir bölge oluşturmanın önemine değindi.

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