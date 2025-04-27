En büyük değer kaybeden markalar belli oldu! İşte o araçların listesi

OTOMOBİL MARKALARI DEĞER KAYBEDİYOR

Sadece geçen yıl şaşırtıcı sayıda popüler araç binlerce dolar değer kaybetti ve değişen piyasa dinamiklerine dair net bir bakış açısı sağladı. iSeeCars analistleri 1,4 milyon kullanılmış aracın fiyatlarını analiz etti. Listenin en üstünde, yıllık bazda ortalama %17,2 değer kaybeden ve 9.944 dolarlık bir düşüş gösteren Tesla Model S yer alıyor.