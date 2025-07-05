En az yakan araçların listesi! Bu otomobiller yüz güldürür

Az yakan arabalar, daha avantajlı yakıt tüketimi ile sürücülerin yüzünü güldürür. Otomobil piyasasında yakıt tasarrufu birincil kriter haline gelirken, sahaya çıkan modeller arasında adeta şampiyonluk yarışı var. Kimi dizel, kimi hibrit, kimiyse tamamen elektrikli… Ama ortak hedef belli: az yak, çok yol al!