En az yakan araçların listesi! Bu otomobiller yüz güldürür
Bir araç alırken dikkat edilmesi gereken en önemli özelliklerden biri yakıt tüketimidir. Yakıt tüketimi yüksek olan araçlar araç sahiplerini maddi açıdan zorlayabilir, uzun vadede sorunlar yaratabilir. Pek en az yakan araçlar hangileri?
Az yakan arabalar, daha avantajlı yakıt tüketimi ile sürücülerin yüzünü güldürür. Otomobil piyasasında yakıt tasarrufu birincil kriter haline gelirken, sahaya çıkan modeller arasında adeta şampiyonluk yarışı var. Kimi dizel, kimi hibrit, kimiyse tamamen elektrikli… Ama ortak hedef belli: az yak, çok yol al!
İşte 10 tane en az yakan araba marka modeli:
Citroen C-Elysee 1.5 HDi
Bu model 100 kilometrede şehir içinde 4,3, şehir dışında 3,3 litre yakıt tüketir.
Toyota Corolla 1.4 D-4D
Toyota Corolla 1.4 D-4D, dizel yakıt ile çalışır. Şehir içinde 5,8 ve şehir dışında 4,3 litrelik yakıt tüketimiyle öne çıkar.
Opel Corsa Elegance 1.2