En az 20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Peki kıdem tazminatında gerçekte ne olacak?

Bazı çalışanlarda kıdem tazminatıma devlet tarafından el mi konacak diye bir korku bile var. Gerçekte kıdem tazminatında ne olacak? Ne yapılmak isteniyor ve ortaya nasıl bir sonuç çıkabilir? Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım bu sorulara madde madde yanıt verdi.