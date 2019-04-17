En az 20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor! Peki kıdem tazminatında gerçekte ne olacak?
Ekonominin yol haritasında bu yıl sonuna kadar çalışanlar için Kıdem Tazminatı Fonu kurulması yer alıyor. En azından 20 milyon kişiyi ilgilendiren kıdem tazminatında ne olacak? İşte madde madde cevabı.
Bazı çalışanlarda kıdem tazminatıma devlet tarafından el mi konacak diye bir korku bile var. Ne yapılmak isteniyor ve ortaya nasıl bir sonuç çıkabilir?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan ekonominin yol haritasında bu yıl sonuna kadar çalışanlar için Kıdem Tazminatı Fonu kurulması yer alıyor. Kamuda çalışanları, serbest çalışanları ve ticaret kesimini toplam çalışanlardan çıkarsak dahi, yapılacak bu düzenleme 30 milyon istihdamın en azından 20 milyonunu ilgilendiriyor demektir.
Bazı çalışanlarda kıdem tazminatıma devlet tarafından el mi konacak diye bir korku bile var. Gerçekte kıdem tazminatında ne olacak? Ne yapılmak isteniyor ve ortaya nasıl bir sonuç çıkabilir? Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım bu sorulara madde madde yanıt verdi.
Çalışanları çalıştıkları sürece etkilemeyecek
Öncelikle bir kaç konuyu aydınlatalım.
-Birincisi halen çalışanların kıdem tazminatında bir değişiklik olmayacak. Bu tazminatlar çalışan, çalışmaya devam ettiği müddetçe işyerinde kalacak ve işyeri tarafından ödenecek. Hukukta kazanılmış haklar korunur ve geriye yönelik işletme olmaz.