En acı fotoğraf! Baba ve iki oğlu koronavirüsten öldü
BARTIN'da 76 yaşındaki babanın 11 önce koronavirüsten ölmesinin ardından evlatları da aynı kaderi paylaştı. Almanya'da yaşayan Mustafa Yücetaş (56) 3 gün önce, Bartın’daki Muhammet Yücetaş (50) ise bugün koronavirüs nedeniyle öldü. Baba ile 2 oğlu yan yana toprağa verildi.
Bartın’ın Yanaz köyünde yaşayan Alim Yücetaş 11 Kasım 2020’de koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Alim Yücetaş yoğun bakım servisinde günlerce devam eden tedavisine rağmen kurtarılamayarak 23 Kasım 2020 tarihinde yaşamını yitirdi.
Yücetaş’ın cenazesi Yanaz köyündeki aile kabristanında tedbirler altında toprağa defnedildi.
Almanya'da yaşıyordu: Alim Yücetaş’ın Almanya’da yaşayan oğlu Mustafa Yücetaş da koronavirüse yakalandı. Mustafa Yücetaş ise 3 gün önce yaşamını yitirdi.
Alim Yücetaş’ın Bartın’da yaşayan diğer oğlu Muhammet Yücetaş’ın da yakalandığı koronavirüse karşı 12 Kasım 2020 tarihinden bu yana Bartın Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.