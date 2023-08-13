Emret Komutanım'ın yıldızı Tiktok vurgununda şüpheli çıktı! 1,5 milyar liralık hesap hareketi

Oyuncularının son haliyle şimdilerde tekrardan gündeme gelen dizide Gökhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu hakkında ortaya şok eden iddialar atıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, TikTok vurgunu ile gündeme gelen ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu, yaklaşık 1,5 milyar hesap hareketleriyle MASAK'a takıldı.