Emret Komutanım'ın yıldızı Tiktok vurgununda şüpheli çıktı! 1,5 milyar liralık hesap hareketi
Bir dönemin ünlü dizisi Emret Komutanım'da Gökhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu yıllar sonra Tiktok vurgunu ile gündeme geldi. Ferdi Kurtuldu, yaklaşık 1,5 milyar hesap hareketleriyle MASAK'a takıldı.
2005 yılında SHOW TV ekranlarında yayınlanan dram komedi dizisi Emret Komutanım oyuncu kadrosu ve senaryosuyla seyircilerin ilgisini çekmişti
Oyuncularının son haliyle şimdilerde tekrardan gündeme gelen dizide Gökhan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu hakkında ortaya şok eden iddialar atıldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, TikTok vurgunu ile gündeme gelen ünlü oyuncu Ferdi Kurtuldu, yaklaşık 1,5 milyar hesap hareketleriyle MASAK'a takıldı.
Örgüt üyesi suçlaması olarak anılan ve "Şüpheli" sıfatıyla ifade veren oyuncu, iddiaları reddetti. Son zamanlarda herkes tarafından kullanılan sosyal medya platformu TikTok'da büyük vurgunlar yapıldığı ortaya çıktı.
TikTok'taki yayınları inceleyen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yayınlarda yapılan konuşmalardan şüphelenerek geçtiğimiz haziran ayında harekete geçmişti.