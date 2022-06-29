Emre Mor, Fenerbahçe'de! Karagümrük izin verdi
Fenerbahçe Kulübü, Karagümrük'ün yıldız ismi Emre Mor'un transferi için prensip anlaşmasına vardı. Emre Mor daha önce Galatasaray forması giymiş ancak istenileni veremediği için gönderilmişti.
Fenerbahçe Kulübü, VavaCars Fatih Karagümrüklü oyuncu Emre Mor'un transferi için prensipte anlaşıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Emre Mor bu sezon ne yaptı?
Daha önce Galatasaray forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu, o dönemde bekleneni verememişti. Emre, Avrupa'da da beklentilerin gerisinde kaldıktan sonra VavaCars Fatih Karagümrük ona şans verdi.
Süper Lig'de bu sezon 26 maça çıkan Emre Mor, 5 gol 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız 1 gol 1 de asist yapmayı başardı.
Emre Mor bu sezon Fatih Karagümrük'te toplam 29 maça çıktı.